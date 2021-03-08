На пяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 8 марта

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 8 марта при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

подъезд к г. Выборг №2 км 0-2 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации покрытия.

А-181 «Магистральная»:

км 1-4, км 112-117 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

км 30-31 ограничения движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка снега от шумо-защитного экрана.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»: