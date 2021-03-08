В Санкт-Петербурге провели более 12 тысяч обследований на Covid-19 за сутки

В период с 7 по 8 марта в Северной столице провели 12 608 тысяч ПЦР-тестов на обнаружение коронавируса. Те, у кого нашли признаки болезни, находятся под наблюдением врачей.

По сообщению Роспотребнадзора, под медицинским присмотром из-за контактов с ковид-больными пациентами находятся те петербуржцы, кто имеет определенные симптомы.

В общей сложности с начала октября 178 464 человека получили гуманитарную помощь.