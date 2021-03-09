Маршрутка насмерть сбила пенсионера в Сосновом Бору

Смертельное ДТП произошло вечером 8 марта на улице Солнечной в Сосновом Бору.

76-летний пенсионер переходил дорогу по нерегулируемому переходу, в этот момент на него наехал автобус №401, следовавший по маршруту «Петербург — Сосновый Бор». От полученных травм мужчина скончался на месте.

Против 30-летнего водителя маршрутки возбуждено уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

А в канун 8 марта мужчина получил удар ножом от дочери сожительницы. Девушка сейчас находится под подпиской о невыезде.