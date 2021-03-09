Лиза Алерт: февраль стал рекордным по количеству детских поисков

Автор: Гузель Галимова
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За 28 дней февраля в “Лиза Алерт” поступило 40 сообщений о пропаже несовершеннолетних, это в полтора раза больше, чем в январе. При этом в 22 случаях — это дети до 12 лет.

“Очень надеемся, что это не превратится в тенденцию. Иначе к летним каникулам нам всем придётся очень тяжело”, — говорится в сообщении.

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Волонтеры напоминают о существовании школы «ЛизаАлерт», в которой детям расскажут, как вести себя, чтобы не потеряться, и что делать, если это все-таки произошло. Онлайн-уроки можно посмотреть по ссылке.

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