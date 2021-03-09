Стал известен список Масленичных мероприятий в Ленобласти

Масленичные гуляния с традиционными играми, блинами и сжиганием чучела пройдут на 36 площадках 13 и 14 марта.

«В какой бы район Ленинградской области не поехал турист на масленицу, он везде найдет веселье, праздник и много блинов», ─ отметила заместитель председателя комитета по культуре и туризму Ленобласти Ольга Голубева.

Конкурсы на лучшее масленичное чучело, «Русские пироги», «масленичный столб», катание на лошадях и пони, метание метелок и многое другое ждет жителей и гостей Ленобласти. Расписание мероприятий доступно по ссылке.

Однако на территории парка усадьбы Демидовых в Тайцах 14 марта пройдет главное в Ленобласти празднование Масленицы. Масленица — довольно древний праздник, восхваляющий конец зимы и скорый приход весны. Когда в 2021 году россияне будут праздновать Масленицу и когда нужно начинать печь блины – читайте в материале ivbg.ru.