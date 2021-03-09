За февраль через Пулково прошли более 20 тысяч животных

Автор: Гузель Галимова
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За февраль сотрудники Россельхознадзора проверили в терминале аэропорта Пулково более 20 тысяч животных.

В Петербург и Ленобласть за февраль прилетели более 7 тысяч аквариумных рыбок, 370 попугаев, 166 лабораторных животных, 23 шмелиные семьи, 11 кошек и собак. В частности, в один из частных зоопарков Ленобласти из Ижевска прибыли уссурийская харза (желтогрудая куница) и корсак (степная лисица).

За февраль через Пулково прошли более 20 тысяч животных Россельхознадзор, пулково, Петербург, Ленобласть, ветконтроль
За февраль через Пулково прошли более 20 тысяч животных Россельхознадзор, пулково, Петербург, Ленобласть, ветконтроль

А из Петербурга и Ленобласти самолетом улетели почти 9 тысяч аквариумных рыбок, 2 тысячи медицинских пиявок, 725 лабораторных животных, 285 декоративных моллюсков, 167 ракообразных, 63 кошки и собаки, 60 декоративных амфибий, 18 декоративных птиц и 15 черепах.

Сотрудники Россельхознадзора проверили состояние здоровья, условия перевозки и документы всех животных, после успешного прохождения они продолжили движение в адреса получателей, сообщили в ведомстве.

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