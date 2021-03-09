За февраль через Пулково прошли более 20 тысяч животных

За февраль сотрудники Россельхознадзора проверили в терминале аэропорта Пулково более 20 тысяч животных.

В Петербург и Ленобласть за февраль прилетели более 7 тысяч аквариумных рыбок, 370 попугаев, 166 лабораторных животных, 23 шмелиные семьи, 11 кошек и собак. В частности, в один из частных зоопарков Ленобласти из Ижевска прибыли уссурийская харза (желтогрудая куница) и корсак (степная лисица).

А из Петербурга и Ленобласти самолетом улетели почти 9 тысяч аквариумных рыбок, 2 тысячи медицинских пиявок, 725 лабораторных животных, 285 декоративных моллюсков, 167 ракообразных, 63 кошки и собаки, 60 декоративных амфибий, 18 декоративных птиц и 15 черепах.

Сотрудники Россельхознадзора проверили состояние здоровья, условия перевозки и документы всех животных, после успешного прохождения они продолжили движение в адреса получателей, сообщили в ведомстве.