Мероприятия пройдут в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах.
Военнослужащие Западного военного округа будут привлечены для благоустройства более 30 воинских мемориалов в Ленинградской области, сообщили в пресс службе области.
Военные займутся уборкой территории мемориалов от опавшей листвы и бытового мусора, посадят деревья и цветы, отремонтируют и покрасят металлические ограждения, восстановят кирпичную кладку на постаментах.
По окончании работ на мемориалах возложат новые венки и гирлянды. Об этом рассказали в interfax-russia.ru.
Александр Дрозденко рассказал, как Ленобласть готовится отметить 76-летие Победы.
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