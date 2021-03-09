Мероприятия пройдут в Выборгском, Гатчинском, Ломоносовском, Всеволожском и Приозерском районах.

Военнослужащие Западного военного округа будут привлечены для благоустройства более 30 воинских мемориалов в Ленинградской области, сообщили в пресс службе области.

Военные займутся уборкой территории мемориалов от опавшей листвы и бытового мусора, посадят деревья и цветы, отремонтируют и покрасят металлические ограждения, восстановят кирпичную кладку на постаментах.

По окончании работ на мемориалах возложат новые венки и гирлянды. Об этом рассказали в interfax-russia.ru.

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