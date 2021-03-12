В Ленобласти будут судить руководителей реабилитационных центров, где незаконно удерживали людей 

В Ленобласти перед судом предстанут четверо, которые незаконно удерживали людей в нелегальных реабилитационных центрах.

Установлено, что с 2018 года обвиняемые вместе с сообщниками организовали деятельность трех нелегальных реабилитационных центров, где незаконно удерживали потерпевших якобы для прохождения лечения и избавления от алкогольной, наркотической, игровой и другой зависимостей. При этом родным навязывали необходимость длительного содержания и взимали плату за якобы оказанные услуги в размере от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Ленобласти, действия обвиняемых квалифицированы по двум статьям “Похищение и незаконное лишение свободы”. Уголовное дело будет направлено во Всеволожский городской суд Ленобласти.