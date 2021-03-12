Большинство мужчин против введения четырехдневной рабочей недели только для женщин

Респонденты отмечают, что тоже хотели бы дополнительный выходной.

Аналитики сервис SuperJob выяснили, как россияне относятся к идее введения четырехдневной рабочей недели только для женщин.

Выяснилось, что мужчины поддерживают инициативу в два раза реже женщин: 17% и 35% соответственно. Многие отмечают, что дополнительный выходной нужен всем и это не должно зависеть от пола. Нашлись и те, кто выступил против введения четырехдневки – таких оказалось 24%. Молодежь в основном выступает за равноправие, а среди противников четырехдневной недели чаще встречаются те, кто зарабатывают больше 80 тысяч рублей.

Идею о введении четырехдневной недели для женщин 11 марта поддержала уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Омбудсмен объяснила, что у женщин высокая нагрузка и им приходится совмещать работу с другими «заботами, которые есть».

По мнению эксперта, перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие 10 лет не будет. Но возможно ее сокращение на час или два.