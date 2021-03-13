Школьница из Кузьмоловского госпитализирована с тяжелым отравлением

Утром 12 марта в полицию Всеволожского района поступило сообщение о госпитализации 16-летней школьницы из поселка Кузьмоловский.

Сообщается, что девушку привезли на такси. Врачи диагностировали у нее острое отравление либо лекарствами, либо наркотиками. Состояние подростка оценивалось как тяжелое. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее с тяжелым отравлением была госпитализирована школьница из Кудрово. В квартире, где живет подросток, обнаружены упаковки от различных лекарственных средств в таблетках.