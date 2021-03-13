Росприроднадзор требует с водоканала Кировского района более 200 млн рублей за загрязнение Невы

Росприроднадзор по СЗФО потребовал от «Водоканала Кировского района» возместить в досудебном порядке 213,4 млн рублей ущерба, причиненного реке Неве.

Установлено, что в городе Отрадное Кировского района Ленобласти произошел сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. У предприятия есть месяц для того, чтобы добровольно возместить вред. В противном случае Росприроднадзор будет вынужден обратиться в суд.

«Водоканал Кировского района» уже было привлечено к административной ответственности за сброс сточных вод в Неву без очистки.

Ранее был задержан глава администрации Кировского района, ему вменяют умышленное банкротство муниципального предприятия «Водоканал Кировского района».