Росприроднадзор требует с водоканала Кировского района более 200 млн рублей за загрязнение Невы

Автор: Гузель Галимова
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Росприроднадзор по СЗФО потребовал от «Водоканала Кировского района» возместить в досудебном порядке 213,4 млн рублей ущерба, причиненного реке Неве. 

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Росприроднадзор по СЗФО

Установлено, что в городе Отрадное Кировского района Ленобласти произошел сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. У предприятия есть месяц для того, чтобы добровольно возместить вред. В противном случае Росприроднадзор будет вынужден обратиться в суд. 

«Водоканал Кировского района» уже было привлечено к административной ответственности за сброс сточных вод в Неву без очистки.

Ранее был задержан глава администрации Кировского района, ему вменяют умышленное банкротство муниципального предприятия «Водоканал Кировского района».

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