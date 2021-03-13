Петербуржцам пообещали весну на следующей неделе

Морозы в Петербург больше не вернуться, весна вступает в свои права, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Он рассказал, что в Петербург на смену антициклона пришел крупный циклон, который несет в город с Атлантики теплый воздух. В результате в ближайшие дни температура воздуха будет постоянно расти.

Полноценно же весну горожане почувствуют на следующей неделе, заключил Колесов. По ночам еще будет подмораживать, но днем столбик термометра стабильно будет повышаться до «плюсовых» отметок.

Завтра, 14 марта, в Ленобласти ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром местами будет туман. Температура воздуха ночью -3…+2 °C, днем 0…+5°C.