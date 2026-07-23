Соцфонд России (СФР) опубликовал точный график зачисления пособий на август 2026 года. Большинство ежемесячных выплат на детей поступит получателям в начале месяца.
Согласно графику:
- Единое пособие на детей и беременным, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и пособие на ребенка военнослужащего по призыву будут перечислены 3 августа.
- Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет поступит получателям 5 августа.
- Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для трудоустроенных родителей - 7 августа.
Для получателей, выбравших доставку «Почтой России», выплатной период продлится в течение всего месяца — с 1 по 25 число. Начисленные пособия покрывают предыдущий месяц, поэтому августовские выплаты предназначены за июль.