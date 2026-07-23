Свыше 70 аварий произошло в регионе за среду.

За минувшие сутки в Ленинградской области произошло 75 аварий. Об этом 23 июля сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

В результате шести ДТП пострадали восемь человек, включая троих детей. Также известно о двух погибших.

В Петербурге за тот же период зафиксировано 240 аварий, в которых пострадали девять человек. Еще один скончался.