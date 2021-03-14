У жительницы Мурино угнали Kia Sorento стоимостью под два миллиона рублей

Автор: Александр Селиванов
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Иномарка была угнана ночью во Всеволожском районе Ленобласти.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась жительница Мурино. По словам женщины, ночью у нее угнали автомобиль Киа Соренто. Иномарка была припаркована у одного из домов на Петровском бульваре.

Отмечается, что общий ущерб составил 1,8 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

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