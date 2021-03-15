В Пушкине мужчину доставили в больницу после пожара

Пострадавший отравился смесью дымов.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании по улице Глинки в Пушкине поступило поздним вечером 14 марта.

Прибывшие на место происшествия две единицы техники и девять спасателей МЧС ликвидировали пожар на площади шесть квадратных метров.

Отмечается, что в пожаре пострадал мужчина 1979 года рождения, отравившийся смесью дымов. Его доставили в больницу.

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По факту происшествия будет проведена проверка.