В Пушкине мужчину доставили в больницу после пожара

Пострадавший отравился смесью дымов.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании по улице Глинки в Пушкине поступило поздним вечером 14 марта.
Прибывшие на место происшествия две единицы техники и девять спасателей МЧС ликвидировали пожар на площади шесть квадратных метров.
Отмечается, что в пожаре пострадал мужчина 1979 года рождения, отравившийся смесью дымов. Его доставили в больницу.
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13.03.2021 250
По факту происшествия будет проведена проверка.