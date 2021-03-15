Двухлетняя девочка пострадала в ДТП с грузовиком в Ломоносовском районе

В паблике «Дорожный инспектор» сообщают: 14 марта на 3-м километре трассы «Ропша – Марьино» в Ломоносовском районе столкнулись Kia Optima и грузовая машина марки MAN.

Направляясь в сторону Ропши, 26-летний водитель Kia Optima и при маневре обгона столкнулся с грузовиком, после чего въехал в опору освещения. В ДТП пострадала двухлетняя девочка в салоне легкового автомобиля.

Ее доставили в больницу. Врачи оценили состояние пострадавшей как средней тяжести.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Санкт-Петербург стоит в пробках из-за снегопада. Уровень заторов составил 8 баллов.