Долгожителям Ленобласти начнут выплачивать денежные премии

Автор: Анастасия Щербакова
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долгожитель
Фото: Новости Калуги

В Ленинградской области с 2021 года учреждена единовременная денежная выплата для жителей региона, достигших возраста в 90, 95 и 100 лет.

Согласно данным официального портала Выборгского района, почетный возраст теперь будет вознаграждаться. Выплаты будут предоставляться гражданам, постоянно проживающим на территории Ленобласти в беззаявительном порядке. Если о юбиляре не будет сведений, то он или его родственники смогут обратиться в Центр социальной защиты по месту жительства.

Денежная выплата будет предоставляться гражданам, достигшим 90, 95 и 100 лет. При этом, жителям региона старше 100 лет премия будет поступать в день рождения каждый год.

Достигшие 90-летнего юбилея получат от правительства 15 тысяч рублей, 95-летние – 20 тысяч рублей, а к 100-летнему юбилею и в последующие дни рождения долгожители получат 25 тысяч рублей.

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15.03.2021 105
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