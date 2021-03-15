«У нас дом качается»: жители Кингисеппа жалуются на взрывы на местном полигоне

В социальных сетях появляются сообщения от обеспокоенных жителей Кингисеппа, которые не знают, куда обращаться по поводу участившихся взрывов на военном полигоне.

Информация об этом была размешена в группе Дежурный по Ленобласти. Как утверждает автор публикации, в Кингисеппе снова начались взрывы на одноименном полигоне.

«У нас дом качается — в комнате раскачивается мебель, звякает посуда, на стенах увеличиваются трещины. А если дом рухнет? Кто за это будет отвечать?», — рассказывает неравнодушный житель.

Официальных комментариев от профильных служб по данному поводу пока не поступало.