Депутаты Ленобласти просят изменить рейтинг посещения мероприятий

Ленинградские депутаты рассмотрели проект обращения к Министру культуры России по вопросу изменения методики расчета показателя «число посещений культурных мероприятий»

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, 15 марта на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области депутаты рассмотрели проект обращения к Министру культуры России О.Б. Любимовой по вопросу изменения методики расчета показателя «число посещений культурных мероприятий».

Дело в том, что совсем недавно вышли новые требования к оценке эффективности работы регионов. Теперь согласно Указу Президента РФ от 4 февраля 2021 года № 68 к числу оценочных показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ отнесен показатель «Число посещений культурных мероприятий».

Вместе с тем, отмечают авторы обращения, из-за большого различия между регионами по количеству населения и имеющейся инфраструктуре сферы культуры абсолютное значение данного показателя по объективным причинам будет сильно отличаться. Особенно данное различие заметно при сравнении показателей городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга — с другими регионами.

По словам председателя постоянной комиссии Александра Перминова, проблема впервые была озвучена на выездном Дне депутата, прошедшем во Всеволожском районе в начале марта.

«Правильно было бы обратить внимание, что не такие густонаселенные регионы, как Петербург и Москва, всегда будут в меньшей степени способны соперничать с мегаполисами в главном — количестве участников мероприятий, какими бы масштабными, разнообразными и качественными они ни были. Именно поэтому мы просим пересмотреть условия и устранить возможные перекосы», — пояснил депутат.

«Этим обращением мы высказываем нашу политическую позицию, — поддержал коллегу депутат Олег Петров. — В случае принятия документ будет направлен во все субъекты России, и они также смогут выразить своё мнение. Думаю, многие нас поддержат».

В подтверждение приводятся данные статистики. Так, например, количество посещений культурных мероприятий в Санкт-Петербурге в 2019 году составило 99,5 млн единиц, в то время как в Ленинградской области — всего 15 млн единиц.

«Учитывая количество и вместимость открытых для посещения объектов культуры, интенсивность проведения мероприятий, значение рассматриваемого показателя города Санкт-Петербурга будет всегда недостижимым для большинства иных регионов, в том числе и Ленинградской области», — констатируют авторы обращения.

А это, в конечном счете, может негативно отразиться на итоговой оценке эффективности деятельности регионов и на положении их руководителей в общем рейтинге.

Областные парламентарии предлагают Министерству культуры изменить методику расчета рассматриваемого показателя и перейти от абсолютного показателя к относительному, например, количество посещений мероприятий на тысячу человек населения.