Депутаты Ленобласти просят изменить рейтинг посещения мероприятий

Ленинградские депутаты рассмотрели проект обращения к Министру культуры России по вопросу изменения методики расчета показателя «число посещений культурных мероприятий»
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, 15 марта на заседании постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Законодательного собрания Ленинградской области депутаты рассмотрели проект обращения к Министру культуры России О.Б. Любимовой по вопросу изменения методики расчета показателя «число посещений культурных мероприятий».
Дело в том, что совсем недавно вышли новые требования к оценке эффективности работы регионов. Теперь согласно Указу Президента РФ от 4 февраля 2021 года № 68 к числу оценочных показателей эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ отнесен показатель «Число посещений культурных мероприятий».
Вместе с тем, отмечают авторы обращения, из-за большого различия между регионами по количеству населения и имеющейся инфраструктуре сферы культуры абсолютное значение данного показателя по объективным причинам будет сильно отличаться. Особенно данное различие заметно при сравнении показателей городов федерального значения — Москвы и Санкт-Петербурга — с другими регионами.
По словам председателя постоянной комиссии Александра Перминова, проблема впервые была озвучена на выездном Дне депутата, прошедшем во Всеволожском районе в начале марта.
В подтверждение приводятся данные статистики. Так, например, количество посещений культурных мероприятий в Санкт-Петербурге в 2019 году составило 99,5 млн единиц, в то время как в Ленинградской области — всего 15 млн единиц.
А это, в конечном счете, может негативно отразиться на итоговой оценке эффективности деятельности регионов и на положении их руководителей в общем рейтинге.
Областные парламентарии предлагают Министерству культуры изменить методику расчета рассматриваемого показателя и перейти от абсолютного показателя к относительному, например, количество посещений мероприятий на тысячу человек населения.