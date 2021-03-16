В Каменногорске конфликт двух мужчин закончился стрельбой

Агрессивного стрелка удалось задержать по горячим следам.
По информации правоохранительных органов, в полицию Каменногорска поступило сообщение о стрельбе на Ленинградском шоссе. Позднее выяснилось, что стрельба произошла из-за конфликта двух мужчин.
Сообщается, что обидчик достал пистолет и несколько раз выстрелил в 69-летнего оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу.
Сотрудники полиции задержали агрессивного стрелка по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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