В Каменногорске конфликт двух мужчин закончился стрельбой

Автор: Александр Селиванов
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Агрессивного стрелка удалось задержать по горячим следам.

По информации правоохранительных органов, в полицию Каменногорска поступило сообщение о стрельбе на Ленинградском шоссе. Позднее выяснилось, что стрельба произошла из-за конфликта двух мужчин.

Сообщается, что обидчик достал пистолет и несколько раз выстрелил в 69-летнего оппонента. Пострадавший был доставлен в больницу.

Сотрудники полиции задержали агрессивного стрелка по горячим следам. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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06.03.2021 308
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