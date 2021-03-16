Фото: спортсмен из Ленобласти занял второе место на велогонке во Франции

Спортсмен Александр Власов из Ленинградской области занял второе место в генеральной классификации на многодневной велогонке «Париж – Ницца» во Франции. Впервые за 26 лет россиянин попал в топ-3.

Велогонка проходила в период с 3 по 14 марта. В ней принимали участие более 160 лучших велогонщиков со всего мира из 23 профессиональных команд. Фаворитовец Александр Власов представлял казахстанскую велокоманду «Астана Премьер Тек».

В индивидуальной гонке на 14 километров Власов занял 16 место. В горном этапе финишировал на пятой позиции, поднявшись на четвертое место в классификации. По итогам заключительного этапа по узким горным тропам выборгский спортсмен занял второе место в генеральной классификации.

Также Власов защитил белую майку, и команда «Астана премьер Тек» завоевала «золото» в командном зачете.