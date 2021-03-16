В Ленобласти снизилось число госпитализированных с гриппом и ОРВИ

За прошлую неделю, с 8 по 14 март, в Ленобласти с гриппом и ОРВИ госпитализировали 31 человека, 28 из них – дети. Неделей ранее — 10 взрослых и 39 детей.

Чаще всего болеют дети от трех до шести лет. Пациенты до 14 лет составляют 50,1% от числа всех заболевших. В целом заболеваемость гриппом и ОРВИ среди совокупного населения находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

В Ленобласти за последние сутки COVID-19 подтвердился у 125 человек. Новые случаи заболевания не зафиксированы в Ломоносовском районе.