В Петербурге задержали таксиста, выстрелившего в брата-пассажира сигнальной ракетой

Во Фрунзенском районе Петербурга 16 марта водитель такси напал на пассажира. На видео попал момент, как пострадавший весь в дыму вылезает из машины. По последним данным нападавший задержан.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, нападение произошло во вторник, 16 марта. Неадекватный таксист прямо в салоне выстрелил в пассажира из сигнальной ракетницы.

Как выяснилось недавно, жертвой преступника оказался его старший брат. Пока следствие выясняет причины случившегося конфликта. Судя по кадрам, выстрела из ракетницы агрессивному водителю было недостаточно, поэтому своему родственнику он нанес несколько ударов ножом по голове.

Сообщается, что после преступления злоумышленник оставил машину и бросился в бега, однако его удалось задержать.