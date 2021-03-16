Госдума одобрила во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за оскорбление ветеранов

Госдума приняла во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и публичное оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны.

За публичное оскорбление ветеранов ВОВ может грозить штраф до 3 млн руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Если преступление совершено группой лиц, то штраф составит до 5 млн руб., а срок лишения свободы — до пяти лет.

Вам будет интересно В Госдуме приняли в первом чтении законопроект о «нечаянной» коррупции Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, освобождающий чиновников от ответственности за нарушение антикоррупционных запретов, ограничений и требований, которое было... 11.03.2021 79

За отрицание решений Нюрнбергского трибунала и одобрение нацистских преступлений, а также за публичное распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны будет грозить штраф до 3 млн руб. Если преступление совершено группой лиц, то штраф составит до 5 млн руб., также может грозить до 5 лет лишения свободы.