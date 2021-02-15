В России предложили ввести уголовную ответственность за оскорбление ветеранов войны

Как сообщает RT, с таким предложением выступил руководитель Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

В обращении на имя главы МВД Владимира Колокольцева Антон Орлов напомнил, что ветераны и труженики тыла Великой Отечественной войны рисковали жизнью и здоровьем для защиты своего народа от истребления. Тем самым эти люди заслужили не только благодарность и уважение всех будущих поколений, но и особый статус.

Орлов предлагает за публичное оскорбление ветерана или труженика тыла Великой Отечественной войны назначать штраф до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы за период до шести месяцев, либо обязательные работы на срок от 360 часов до года, либо лишение свободы на срок до одного года.

Ранее ivbg.ru сообщал о том, что Минтруд заявил о постепенной стабилизации ситуации на рынке труда.