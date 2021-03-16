В Токсово для неизлечимых маленьких пациентов детского хосписа устроили праздник

Автор: Анастасия Щербакова
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хоспис
Фото: 47chanell

В медицинское учреждение, что располагается в поселке Токсово Всеволожского района, наведались артисты в костюмах клоунов с праздничной программой.

Для артистов это не первое посещение подобных мест — каждый вторник они приходят развлекать маленьких пациентов в самые разные медицинские учреждения. На этот раз они посетили детский хоспис, в котором содержатся 23 ребенка с тяжелыми и неизлечимыми болезнями.

Для детей провели различные фокусы, устроили представления с конкурсами и пели песни.

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04.03.2021 545
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