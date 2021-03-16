Жители села Алёховщина жалуются на почти сложившийся пополам мост

Дорожно-транспортный объект в населенном пункте требует серьезного ремонта. По всей ширине моста образовалась серьезная трещина.
Фотографию разрушающегося моста прислали жители села Алёховщина в группу Дежурный по Ленобласти.
«Мост в аварийном состоянии. Кто должен принимать меры?», — задается вопросом обеспокоенный житель.
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15.03.2021 130