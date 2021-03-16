В Приморском районе развернулось сражение между ястребом и стаей ворон

Очевидец смог запечатлеть на фото, как большая стая ворон оказалась под нападением хищника — ястреба-тетеревятника. Все пернатые участники потасовки после встречи разлетелись по своим делам.

О схватке в воздухе рассказал Антон Кубышкин, пользоватль группы Птицы СПб и России, где он и разместил фотоматериалы.

Фото: Птицы СПб и России/ Антон Кубышкин Фото: Птицы СПб и России/ Антон Кубышкин Фото: Птицы СПб и России/ Антон Кубышкин Фото: Птицы СПб и России/ Антон Кубышкин Фото: Птицы СПб и России/ Антон Кубышкин

«До этого дня я просто наивно полагал, что вороны не любят ястреба тетеревятника за то, что на следующее утро не все вороны просыпаются. А теперь я стал свидетелем, как вполне себе большая стая ворон оказалась под нападением хищника. Ястреб вполне удачно провел свою охоту. Но, скорее всего, ворона осталась жива, так как ястреб-тетеревятник посидел с жертвой несколько минут и атаки ворон заставили его ретироваться», — отметил очевидец.