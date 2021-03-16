В поселке Токсово Всеволожского района Ленобласти прорвало трубу у дома на Привокзальной улице. Жители жалуются, что порядок на этом участке не могут навести уже почти 4 месяца.

Видео прорыва трубы опубликовали в группе ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург. На кадрах видно, как рабочий пытается справиться с аварией, попутно ругаясь.

В честь четвертой поломки одного и того же участка трубы неизвестный местный житель сочинил даже небольшое четверостишье:

«Шайтана — ма! — сказал сантехник, Прикрыв протечку белой жестью. Четвёртый раз на том же месте! Событий мировых предвестник!», — анонимный автор.