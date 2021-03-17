ДТП с одним пострадавшим произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга — видео

Автор: Александр Селиванов
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Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации экстренных служб, столкновение двух автомобилей произошло на Планетной улице у дома №41.

Очевидцы утверждают, что спровоцировавший аварию автомобиль скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пострадал мужчина. Его госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами.

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16.03.2021 124

По факту ДТП будет проведена проверка.

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