ДТП с одним пострадавшим произошло в Приморском районе Санкт-Петербурга — видео

Выясняются все обстоятельства произошедшего.
По информации экстренных служб, столкновение двух автомобилей произошло на Планетной улице у дома №41.
Очевидцы утверждают, что спровоцировавший аварию автомобиль скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пострадал мужчина. Его госпитализировали с сотрясением мозга и множественными ушибами.
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По факту ДТП будет проведена проверка.