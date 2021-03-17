Пьяный мужчина выломал дверь в детском саду в Приморском районе Санкт-Петербурга

Неприятный инцидент случился в учреждении на Новосибирской улице.

В паблике «Дорожный инспектор» сообщили о том, что пьяный и агрессивный мужчина сломал дверь в детском саду.

По словам очевидцев, отец одного из детей «почувствовал себя Халком» после чего выломал дверь.

Отмечается, что инцидент произошел в детском саду № 17 на Новосибирской улице, 15.