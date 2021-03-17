В Гатчине задержан преступник, шесть лет находившийся в федеральном розыске

Мужчина обратился в отдел по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Ленобласти для оформления документов, там и был задержан.

Как рассказали в Росгвардии, во время проверки документов работники установили, что мужчина находится в федеральном розыске, и нажали кнопку тревожной сигнализации. Прибывшие росгвардейцы задержали разыскиваемого и передали сотрудникам полиции.

Вам будет интересно В Петербурге средняя сумма взятки выросла почти до 300 тысяч рублей За минувший 2020 год в Петербурге выявлено порядка 500 коррупционных преступлений: более половины из них касается взяток. Как сообщает замглавы ГУ... 17.03.2021 22

Установлено, что с 2015 года его разыскивают за мошенничество, совершенное на территории Ростовской области.