МФЦ Ленобласти зарегистрирует недвижимость, находящуюся в любом уголке России

Пилотный проект по оказанию услуг по регистрации недвижимости и кадастрового учета недвижимого имущества, находящегося в любом месте РФ, уже стартовал в 19 МФЦ 47 региона

Как рассказали в ведомстве, ранее для регистрации квартиры или дома граждане должны были ехать в регион, на территории которого располагается объект, который они хотят зарегистрировать. Либо они могли обратиться в специализированное отделение ведомства в Кингисеппе и Бокситогорске, оказывающего услугу по экстерриториальному принципу. Теперь же достаточно собрать пакет документов и предоставить в МФЦ. Электронное дело будет отправлено в ведомство, готовый документ или уведомление о приостановке выдадут в центре, где подавалось обращение.

«Возможность все оформить в МФЦ – это долгожданное событие и еще один большой шаг во взаимодействии структур», – прокомментировал директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

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Напомним, обязательная предварительная запись для получения большинства услуг для посещения МФЦ нужна в Выборгском, Гатчинском, Тихвинском, Киришском и Подпорожском районах. Все остальные центры работают в свободном режиме.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в Ленобласти заработал онлайн-помощник МФЦ.

Теперь найти ответы и сориентироваться в большом перечне услуг центров «Мои Документы» поможет чат-бот, в том числе в мессенджере Телеграм @mfc_47_bot. Для этого в специальной строке сервиса необходимо написать интересующий вас вопрос.

Напомним, что обычно в региональных офисах МФЦ доступны такие услуги как: подключение к электросетям, получение первого паспорта, прописка, зубопротезирование, получение свидетельства о рождении (в некоторых районах в день обращения) и ИНН, а также оформить компенсацию на летний отдых ребенка, оформить свидетельство о рождении (всего за 15 минут) и полис ОМС. А с 1 января 2019 года МФЦ занялось приемом документов по вопросам соцзащиты.