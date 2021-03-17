Новый газопровод в Калище собираются завершить в сентябре 2021 года

Работы на объекте проходят с опережением графика. 15 километров газопровода появятся на въезде в город к 30 сентября2021 года.
Фото: Фото: Пресс-служба администрации Соснового Бора
Фото: Фото: Пресс-служба администрации Соснового Бора
Фото: Фото: Пресс-служба администрации Соснового Бора
Строительством объекта занимается «Регион Энерго-Строй». Администрация Соснового Бора сообщает, что согласно текущим темпам строительства, проект удастся завершить раньше обозначенных ранее сроков.
Как рассказал представитель подрядчика Online47, прокладка коммуникаций проходит смешанным методом – рабочие используют как открытый способ, так и прокладку путем горизонтально-направленного бурения.
Также в компании уточнили, что газопровод будет подведен только к границам частных владений. Подключаться к коммуникациям собственники домов будут самостоятельно.
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15.03.2021 118