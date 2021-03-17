В Петербурге шестилетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Приморском районе Санкт-Петербурга вечером, 16 марта произошла трагедия — мальчик возрастом 6 лет выпал из окна с высоты 7 этажа. Мама ребенка в этот момент находилась в продуктовом магазине.

Все произошло в одном из домов на Мебельной улице около десяти часов вечера. Предварительно известно, что ребенок залез на подоконник и уперся на москитную сетку, однако она не выдержала веса мальчика.

После падения ребенок оставался жив, за его жизнь боролась реанимационная бригада, однако спасти мальчика не удалось. Мать погибшего приехала в Петербург из Свердловской области вместе с двумя детьми. Воспитывала детей женщина одна.

За последнюю неделю это не первое подобное происшествие. В воскресенье, 14 марта ivbg.ru писал о том, что в Петербурге из окна многоэтажного дома выпал ребенок возрастом 3 года. Спасти его также не удалось.