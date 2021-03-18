В поселке Металлострой в результате ДТП пострадали три человека

Водитель скрылся с места происшествия.

Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today

По информации пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла вечером 17 марта в посёлке Металлострой на Центральном проезде у дома №4 в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля марки Peugeot по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Кузов автомобиля смялся в результате ДТП.

Травмы получили пешеход и пассажир автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы.

Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия, но сотрудники полиции нашли его в одном из домов посёлка. Мужчина сослался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу.

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По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.