В поселке Металлострой в результате ДТП пострадали три человека

Водитель скрылся с места происшествия.
По информации пресс-службы МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла вечером 17 марта в посёлке Металлострой на Центральном проезде у дома №4 в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Водитель автомобиля марки Peugeot по неизвестной причине не справился с управлением и вылетел на тротуар, где сбил пешехода. Кузов автомобиля смялся в результате ДТП.
Травмы получили пешеход и пассажир автомобиля. Пострадавшие были госпитализированы.
Отмечается, что водитель скрылся с места происшествия, но сотрудники полиции нашли его в одном из домов посёлка. Мужчина сослался на плохое самочувствие и был доставлен в больницу.
По факту произошедшего в настоящий момент проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшествия.