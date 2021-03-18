НКО Ленобласти борются за президентские гранты

62 некоммерческие организации 47 региона подали заявки на получение президентских грантов. Всего на конкурс подано 12 255 проектов

«Среди наиболее популярных направлений работы – сохранение исторической памяти, а также сфера культуры и искусства, поддержка семьи, материнства, отцовства и детства», — отметили в правительстве Ленобласти.

Также жители Ленобласти подготовили проекты в сферах соцобслуживания, соцподдержки и защиты граждан, развития институтов гражданского общества, поддержки молодежных проектов и проектов в области науки, образования, просвещения, пропаганды ЗОЖ и другие.

По результатам конкурса между НКО распределят более 4 млрд рублей. Итоги подведут в июне, с 1 июля начнется финансирование поддержанных проектов.

Напомним, что ранее девятнадцать некоммерческих организаций из Ленобласти получили денежные средства на развитие своих инициатив — поддержка ЗОЖ, иппотерапия, стрит-арт, туристические маршруты. Также НКО Ленобласти разделили между собой 10 млн рублей от правительства региона на осуществление своих проектов.