В Толмачево готовится к открытию новая амбулатория

Медучреждение уже получило разрешение на ввод в эксплуатацию, об этом в своем Instagram-аккаунте рассказал глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

Врачебная амбулатория рассчитана на 110 посещений в смену. В здании расположатся пост скорой помощи, дневной стационар на три койки, клинико-диагностическая лаборатория и стерилизационный кабинет, а также административно-хозяйственные помещения.

Ранее мы рассказывали, что в деревне Усадище построят новый ФАП. Строительство планируют завершить ко второй половине 2022 года.