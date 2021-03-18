В Ям-Тесово полиция случайно нашла у подростка охотничье ружье

Все началось с уголовного дела о похищенных ульях. Полиция навестили подозреваемого в их исчезновении 16-летнего подростка из деревни Ям-Тесово и нашла у него не только ульи, но и итальянское охотничье ружье Rota Luciano.

Школьник же рассказал, что купил его прошлым летом за 5 тысяч рублей у 39-летнего товарища из этой же деревни. Тот же рассказал, что в 2019 году украл его у своего 70-летнего знакомого в деревне Кипино — пока мужчина гулял со своей собакой, он покинул чужой дом, попутно прихватив из шкафа охотничье ружье. Его он впоследствии и продал школьнику.

Владелец Rota Luciano не стал сообщать в полицию о пропаже оружия, а сообщил в лужский лицензионно-разрешительный отдел, что утопил его в лесном болоте в районе деревни Ищи.