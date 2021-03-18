Смольный заявил о нехватке 20 тысяч кадров в строительной сфере

Глава комитета по строительству Игорь Креславский отметил, что в Северной столице не хватает рабочих рук. Согласно данным в городе сейчас требуется порядка 20 тысяч строителей.

Как пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на представителя Администрации Санкт-Петербурга, данная проблема приводит к существенному увеличению расходов на государственных и частных строящихся объектах.

«Мы проводили мониторинг, собирали данные по дефициту рабочей силы в строительной отрасли. По нашим оценкам, сегодня не хватает порядка 20 тыс. строителей», — заявил Игорь Креславский.

При этом, чиновник утверждает, что подрядчики, которые строят социальные объекты, не уходят в убыток. На таких проектах прибыль составляет около 8%.