Смольный заявил о нехватке 20 тысяч кадров в строительной сфере

Глава комитета по строительству Игорь Креславский отметил, что в Северной столице не хватает рабочих рук. Согласно данным в городе сейчас требуется порядка 20 тысяч строителей.
Как пишет «Деловой Петербург», ссылаясь на представителя Администрации Санкт-Петербурга, данная проблема приводит к существенному увеличению расходов на государственных и частных строящихся объектах.
«Мы проводили мониторинг, собирали данные по дефициту рабочей силы в строительной отрасли. По нашим оценкам, сегодня не хватает порядка 20 тыс. строителей», — заявил Игорь Креславский.
При этом, чиновник утверждает, что подрядчики, которые строят социальные объекты, не уходят в убыток. На таких проектах прибыль составляет около 8%.
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06.03.2021 610