Ленобласть присоединяется к празднованию годовщины воссоединения Крыма с Россией

Жители Ленинградской области активно приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных 7-ой годовщине «Крымской весны».

В ходе выступления в Лужниках президент России Владимир Путин отметил, что события 2014 года это не только «восстановление исторической справедливости», но и то, что «мы ещё раз ясно, чётко продемонстрировали сами себе и всему миру, что наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины».

На вопрос Владимира Путина многотысячной аудитории о том, любят ли они Россию, весь стадион единодушно ответил: «Да!».

«Вот эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач. «Крымская весна» ― поистине судьбоносное событие, навсегда вошедшее в историю нашей страны», — продолжил президент нашей страны.

Губернатор Ленинградской области также не упустил возможности поздравить жителей Ленобласти с важной датой современной истории России и рассказал о давних и тесных узах братства, которые связывают 47-й регион и Крым.

«Этот знаменательный праздник в очередной раз напоминает нам о важности единства, о том, сколь велика сила сплоченности российского народа».

Так, начиная с 2015 года, из бюджета области выделяется финансовая помощь Симферопольскому району Республики Крым. Средства идут на ремонт и оснащение детских садов. Также проходит широкий обмен опытом в сфере местного самоуправления, поддержки малого и среднего бизнеса, социальной защиты.

«Не сомневаюсь, что плодотворное сотрудничество двух субъектов Российской Федерации будет продолжаться, обретая все новые и новые направления, наполняясь современным содержанием — на благо всех наших сограждан», — резюмировал Александр Дрозденко.

В Ленинградской области в честь годовщины присоединения Крыма к России прошли широкие народные гуляния. Так, в Подпорожье волонтеры провели на городской площади акцию, на которой жителям города раздавались ленты и флажки «триколор», а также информационные листовки с фактами о Крыме и его вхождении в состав России, а в Выборге состоялось массовое возложение венков к надгробиям вице-адмирала Дмитрия Рудакова и рядового Николая Александрова — участников Крымской войны (1853-1856 годов). Также выборжане посетили библиотеку имени А. Аалто, где прошел круглый стол «Крым в истории России».

В Гатчине для маленьких зрителей показали фильм «Крым». Просмотр киноленты был бесплатным и приятным дополнением стала тематическая викторина, по итогам которой участники получили памятные призы. В стороне не остались и Кириши, где для учеников старших классов школ провели интеллектуальную игру, посвященную воссоединению Крыма с Россией. В Приозерске, Кировске и других городах области прошли различные праздничные концерты под девизом «Крымская весна! Мы вместе».