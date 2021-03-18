Александр Дрозденко рассказал о давних узах братства Ленобласти и Крыма

Губернатор Ленинградской области уверен, что взаимовыгодное сотрудничество между субъектами Российской Федерации будет только наращивать свои темпы.

В честь 7-й годовщины присоединения Крыма к России глава Ленобласти Александр Дрозденко поделился мнением о нынешнем взаимодействии двух субъектов и планах на будущее

Так, губернатор региона заявил, что между Ленинградской областью и Крымом прямо сейчас осуществляется широкий обмен опытом в сфере местного самоуправления, поддержки малого и среднего бизнеса и социальной защиты.

«Не сомневаюсь, что плодотворное сотрудничество двух субъектов Российской Федерации будет продолжаться, обретая все новые и новые направления, наполняясь современным содержанием — на благо всех наших сограждан», — рассказал губернатор Ленинградской области.