Российское правительство направит 2,7 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Автор: Александр Селиванов
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Дополнительные 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, распоряжение об этом подписал сегодня Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.

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15.03.2021 71
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