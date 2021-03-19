Российское правительство направит 2,7 млрд рублей на лекарства для больных COVID-19

Дополнительные 2,7 млрд рублей будет выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией, распоряжение об этом подписал сегодня Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения.

Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача.