Россиян предупреждают об опасности использования WhatsApp

Установка и использование американского мессенджера WhatsApp (входит в корпорацию Facebook) опасны из-за возможной слежки за пользователями со стороны спецслужб США.
Компания подчиняется американским законам, а значит, власти страны могут запросить у неё любую информацию о пользователях в рамках их законов, предупредил Научно-технический центр (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», который цитирует Lenta.ru.
Также стало известно, что американская компания заранее готовит миллионы долларов на случай, если кто-то из пользователей или власти какой-нибудь страны обратятся в суд с обвинениями в нарушении принципов прозрачности обработки данных.
У WhatsApp и Facebook есть «заначка» и на случай, если их уличат в нарушениях при обработке персональных данных несовершеннолетних пользователей.
Мессенджер 15 марта вновь предупредил своих клиентов, что им необходимо принять новые правила пользования и политику конфиденциальности. Если пользователь откажется, его просто выкинут из WhatsApp, а учётные записи удалят.