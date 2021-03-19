Россиян предупреждают об опасности использования WhatsApp

Установка и использование американского мессенджера WhatsApp (входит в корпорацию Facebook) опасны из-за возможной слежки за пользователями со стороны спецслужб США.

Компания подчиняется американским законам, а значит, власти страны могут запросить у неё любую информацию о пользователях в рамках их законов, предупредил Научно-технический центр (НТЦ) ФГУП «Главный радиочастотный центр», который цитирует Lenta.ru.

«Имея столь широкие полномочия и значительные материально-технические ресурсы, американские спецслужбы могут осуществлять тотальный государственный шпионаж не только за своими гражданами, но и за миллионами пользователей во всём мире», — уверены эксперты.

Также стало известно, что американская компания заранее готовит миллионы долларов на случай, если кто-то из пользователей или власти какой-нибудь страны обратятся в суд с обвинениями в нарушении принципов прозрачности обработки данных.

У WhatsApp и Facebook есть «заначка» и на случай, если их уличат в нарушениях при обработке персональных данных несовершеннолетних пользователей.

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Мессенджер 15 марта вновь предупредил своих клиентов, что им необходимо принять новые правила пользования и политику конфиденциальности. Если пользователь откажется, его просто выкинут из WhatsApp, а учётные записи удалят.