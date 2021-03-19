В Ленобласти выявили 124 новых зараженных коронавирусом 19 марта

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 124 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 19 марта.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+3), Пикалево (+1).
- Волосовский район: Волосово (+2), Сумино (+1), Торосово (+1).
- Волховский район: Волхов (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+3), Всеволожск (+15), Кудрово (+2), Янино-1 (+2), Сертолово (+3), Токсово (+2), Гарболово (+2), Дубровка (+2), Кирполье (+1), Маслово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+7), Приморск (+1), Цвелодубово (+1), Семиозерье (+1), Медянка (+1), Дятлово (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+9), Пудомяги (+1), Старосиверская (+1), Котельниково (+1), Лукаши (+1), Юля-Пурская (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+4), Кингисеппский (+1), Большая Пустомержа (+1), Извоз (+1), Тикопись (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+6).
- Кировский район: Кировск (+2), Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+4).
- Ломоносовский район: Горбунки (+1), Лаголово (+1), Копорье (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Приозерск (+5).
- Сланцевский район: Сланцы (+3), Дубок (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+3), Красава (+2).
- Тосненский район: Тосно (+4), Никольское (+2), Ладога (+1).