Симфонический оркестр Ленобласти исполнит музыкальную сказку в Киришах

В Международный день человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта, в Киришах представят музыкальную фантазию-сказку «В поисках тетушки Весны».

Музыкальный подарок для маленьких жителей Киришей подготовили артисты симфонического оркестра Ленобласти и Государственной филармонии Петербурга для детей и молодежи. Представление начнется в 13.00 на сцене культурно-досугового центра «Восход».

Напомним, что с 9 по 24 апреля на Большой сцене ленинградского областного драматического «Театра на Васильевском» пройдет второй театральный фестиваль LOFT.