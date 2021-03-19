«Театр на Васильевском» приглашает на второй театральный фестиваль LOFT

Второй театральный фестиваль LOFT пройдет на Большой сцене ленинградского областного драматического «Театра на Васильевском» с 9 по 24 апреля.

Все заинтересованные из Санкт-Петербурга и Ленинградской области смогут ознакомиться с передовыми направлениями и идеями в российской театральной культуре.

LOFT – фестиваль, творческое партнерство, в рамках которого близкие по духу театры представляют свои лучшие спектакли. Организаторы мероприятия – драматический «Театр на Васильевском».

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