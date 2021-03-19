Школьники из Подпорожья учатся создавать беспилотники

Пятиклассники Подпорожской школы №8 познакомились с востребованными профессиями, связанными с разработкой беспилотных автомобилей, и самим потренироваться в этом деле.

Во время урока, школьники с помощью онлайн-тренажеров попробовали сами разместить сенсоры на автомобили, так, чтобы транспорт мог определить свое местоположение, скорректировать маршрут и безопасно добраться до цели.

Напомним, что с 8 по 22 февраля в школах Ленобласти проходят традиционные «Уроки цифры». Такие занятия помогают школьникам развивать цифровые навыки и знакомят их с профессиями будущего. Уроки подойдут для учащихся разного возраста и уже доступны на сайте.

Как уже ранее писал ivbg.ru, на инвестиции в образование в 47 регионе предусмотрено 5 млрд рублей, из них 2,2 миллиарда пойдут на укрепление материально-технической базы. Этот показатель является рекордным за всю историю региона. При этом 2,7 млрд рублей планируется потратить на строительство новых школ.