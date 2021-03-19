В Шлиссельбурге подозреваемый при попытке задержания распылил в полицейских газовым баллончиком

Сотрудники полиции наведались в квартиру в Кировском районе Ленобласти, где проживал молодой человек, подозреваемый в краже, однако им было оказано сопротивление.

Как сообщила в пятницу, 19 марта пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, отчаянный преступник находился в федеральном розыске за кражу чужого имущества. Молодой человек был неоднократно судим.

При попытке задержания, 26-летний подозреваемый распылил слезоточивый газ из баллончика. Сотрудникам полиции пришлось обращаться за медицинской помощью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по первой части статьи 318 УК — «Применение насилия в отношении представителя власти». Подозреваемый заключен под стражу.