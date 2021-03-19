В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем — дорога к Приозерску заблокирована

На третьем километре трассы «Комсомольское — Приозерск» груженный щебнем грузовик не вошел в поворот и перевернулся набок. На участке дороги уже организовано реверсивное движение.

Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news Фото: 47news

Кадрами с места аварии поделился портал 47news. Как сообщает дорожная полиция, на данный момент известно о двух пострадавших.

В дорожном комитете правительства Ленобласти сообщают, что на месте ДТП уже организовано реверсивное движение. Обстоятельства аварии уточняются.