В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем — дорога к Приозерску заблокирована

Автор: Анастасия Щербакова
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На третьем километре трассы «Комсомольское — Приозерск» груженный щебнем грузовик не вошел в поворот и перевернулся набок. На участке дороги уже организовано реверсивное движение.

В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем - дорога к Приозерску заблокирована Приозерск, перевернулась фура, ДТП, Выборгский районФото: 47news
В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем - дорога к Приозерску заблокирована Приозерск, перевернулась фура, ДТП, Выборгский районФото: 47news
В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем - дорога к Приозерску заблокирована Приозерск, перевернулась фура, ДТП, Выборгский районФото: 47news
В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем - дорога к Приозерску заблокирована Приозерск, перевернулась фура, ДТП, Выборгский районФото: 47news

Кадрами с места аварии поделился портал 47news. Как сообщает дорожная полиция, на данный момент известно о двух пострадавших.

В дорожном комитете правительства Ленобласти сообщают, что на месте ДТП уже организовано реверсивное движение. Обстоятельства аварии уточняются.

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В Выборгском районе перевернулся грузовик с щебнем - дорога к Приозерску заблокирована Приозерск, перевернулась фура, ДТП, Выборгский район
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